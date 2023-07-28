Дмитрук Фекла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрук Василий Филиппович
Отец ребёнка: Дмитрук Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дмитрук Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
07.07.1924
Сын: Дмитрук Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Дмитрук Алексей Филиппович
Смерть
Неизвестно