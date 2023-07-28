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Дмитрук Фекла Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрук Василий Филиппович

Отец ребёнка: Дмитрук Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрук Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмирук Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Дмитрук Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
07.07.1924

Сын: Дмитрук Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Дмитрук Алексей Филиппович

Смерть
Неизвестно

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