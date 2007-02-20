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Дмитрук Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1924

Дата смерти

20.02.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1924

Отец: Дмитрук Алексей Филиппович

Мать: Дмитрук Фекла Павловна

Рождение ребёнка
01.09.1948

Дочь: Никалайчук Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Дмитрук Нина Семеновена

Рождение ребёнка
15.04.1953

Дочь: Пашко Галина Алексеена

Мать ребёнка: Дмитрук Нина Семеновена

Рождение ребёнка
15.03.1957

Сын: Дмитрук Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Дмитрук Нина Семеновена

Рождение ребёнка
13.02.1962

Дочь: Неплашова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Дмитрук Нина Семеновена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрук Нина Семеновена

Военная награда
Неизвестно
Смерть
20.02.2007
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