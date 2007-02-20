Дмитрук Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1924
Дата смерти20.02.2007
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1924
Отец: Дмитрук Алексей Филиппович
Мать: Дмитрук Фекла Павловна
Рождение ребёнка
01.09.1948
Дочь: Никалайчук Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Дмитрук Нина Семеновена
Рождение ребёнка
15.04.1953
Дочь: Пашко Галина Алексеена
Мать ребёнка: Дмитрук Нина Семеновена
Рождение ребёнка
15.03.1957
Сын: Дмитрук Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Дмитрук Нина Семеновена
Рождение ребёнка
13.02.1962
Дочь: Неплашова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Дмитрук Нина Семеновена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитрук Нина Семеновена
Военная награда
Неизвестно
Смерть
20.02.2007