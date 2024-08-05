Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Егор (Георгий) Михайлович
Мать: Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно