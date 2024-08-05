Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Егор (Георгий) Михайлович

Мать: Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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