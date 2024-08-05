Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Василий Стефанович
Мать: Анна Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Сын: Василий Егорович
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Василий Егорович
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович
Рождение ребёнка
03.02.1789
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пётр Егорович
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Глеб Егорович
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна (2-Я) Егоровна
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович
Смерть
Неизвестно