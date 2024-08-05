Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Василий Стефанович

Мать: Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор (Георгий) Михайлович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Василий Егорович

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Василий Егорович

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1789

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Пётр Егорович

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Глеб Егорович

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна (2-Я) Егоровна

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Михайлович

Смерть
Неизвестно

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