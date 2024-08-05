Дарья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Егорович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Егорович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Егорович

Смерть
Неизвестно

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