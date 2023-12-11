Киреев Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1986
Отец: Киреев Алексей
Мать: Киреева Елена
Бракосочетание
06.02.2010
г. Иваново
Рождение ребёнка
29.07.2010
Дочь: Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Владимирова Екатерина Сергеевна
Иваново
Рождение ребёнка
05.08.2012
Дочь: Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Владимирова Екатерина Сергеевна
Развод
03.12.2018
Иваново, Иваново, Ивановская область