Киреев Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреев Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1986

Отец: Киреев Алексей

Мать: Киреева Елена

Бракосочетание
06.02.2010

Жена: Владимирова Екатерина Сергеевна

г. Иваново
Рождение ребёнка
29.07.2010

Дочь: Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Владимирова Екатерина Сергеевна

Иваново
Рождение ребёнка
05.08.2012

Дочь: Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Владимирова Екатерина Сергеевна

Развод
03.12.2018

Жена: Владимирова Екатерина Сергеевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
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