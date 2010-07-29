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(Киреева) Виктория Владимировна

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Место рождения

Иваново

Дата рождения

29.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2010

Отец: Киреев Владимир Алексеевич

Мать: Владимирова Екатерина Сергеевна

Иваново
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