Владимирова (Кутузова) Екатерина Сергеевна
Место рожденияГДР, г. Веймар
Дата рождения26.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1989
ГДР, г. Веймар
Бракосочетание
06.02.2010
г. Иваново
Рождение ребёнка
29.07.2010
Дочь: Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Киреев Владимир Алексеевич
Иваново
Рождение ребёнка
05.08.2012
Дочь: Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Киреев Владимир Алексеевич
Развод
03.12.2018
Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
04.07.2023
г. Иваново
Место жительства
Неизвестно