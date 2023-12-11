Владимирова (Кутузова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Кутузова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

ГДР, г. Веймар

Дата рождения

26.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1989

Отец: Кутузов Сергей Михайлович

Мать: Кутузова Елена Анатольевна

ГДР, г. Веймар
Бракосочетание
06.02.2010

Муж: Киреев Владимир Алексеевич

г. Иваново
Рождение ребёнка
29.07.2010

Дочь: Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Киреев Владимир Алексеевич

Иваново
Рождение ребёнка
05.08.2012

Дочь: Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Киреев Владимир Алексеевич

Развод
03.12.2018

Муж: Киреев Владимир Алексеевич

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
04.07.2023

Муж: Владимиров Эмиль Вадимович

г. Иваново
Место жительства
Неизвестно
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