Шерварли Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерварли Петр Федорович

Шерварли Петр Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1824

Дата смерти

28.09.1898

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шерварли Федор Борисович

Мать: Шерварли Архонца

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шерварли Киприон Петрович

Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Чорабай Гликерия Петровна

Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна

Рождение ребёнка
12.03.1863

Сын: Шерварли Харлампий Петрович

Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-4,зап.-11
Рождение ребёнка
13.07.1867

Дочь: Сусана Петровна

Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1867г.,лист-116,зап.-28
Рождение ребёнка
01.01.1870

Сын: Шерварли Семен Петрович

Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-202,зап.-1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерварли Феодора Михайловна

Смерть
28.09.1898
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-97,зап.-17