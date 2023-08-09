Шерварли Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти28.09.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1824
Отец: Шерварли Федор Борисович
Мать: Шерварли Архонца
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шерварли Киприон Петрович
Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Чорабай Гликерия Петровна
Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна
Рождение ребёнка
12.03.1863
Сын: Шерварли Харлампий Петрович
Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-4,зап.-11
Рождение ребёнка
13.07.1867
Дочь: Сусана Петровна
Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1867г.,лист-116,зап.-28
Рождение ребёнка
01.01.1870
Мать ребёнка: Шерварли Феодора Михайловна
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-202,зап.-1
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1898
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-97,зап.-17