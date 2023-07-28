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Шерварли Семен Петрович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1870

Отец: Шерварли Петр Федорович

Мать: Шерварли Феодора Михайловна

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-202,зап.-1
Бракосочетание
02.11.1892

Жена: Шерварли Сарра Антоновна

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-169,зап.-13
Рождение ребёнка
25.03.1893

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-202,зап.-12
Рождение ребёнка
14.07.1900

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-181,зап.-41
Рождение ребёнка
12.09.1902

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-90,зап.-59
Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Шерварли Петр Семенович

Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-18,зап.-43
Рождение ребёнка
13.12.1906

Дочь: Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-183,зап.84
Рождение ребёнка
02.05.1909

Сын: Шерварли Николай Семенович

Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-150,зап.-38
Рождение ребёнка
10.08.1911

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-99,зап.-63
Смерть
Неизвестно