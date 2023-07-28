Шерварли Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.01.1870
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-202,зап.-1
Бракосочетание
02.11.1892
Жена: Шерварли Сарра Антоновна
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1892г.,лист-169,зап.-13
Рождение ребёнка
25.03.1893
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-202,зап.-12
Рождение ребёнка
14.07.1900
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1900г.,лист-181,зап.-41
Рождение ребёнка
12.09.1902
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1902г.,лист-90,зап.-59
Рождение ребёнка
15.07.1904
Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-18,зап.-43
Рождение ребёнка
13.12.1906
Дочь: Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-183,зап.84
Рождение ребёнка
02.05.1909
Сын: Шерварли Николай Семенович
Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-150,зап.-38
Рождение ребёнка
10.08.1911
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Шерварли Сарра Антоновна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-99,зап.-63
Смерть
Неизвестно