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Веселова Раиса Игоревна

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

30.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1979

Отец: Веселов Игорь Леонидович

Мать: Веселова Татьяна Адольфовна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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