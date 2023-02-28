Веселова (Сизова) Татьяна Адольфовна
Место рождения
Дата рождения05.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1958
Отец: Сизов Адольф Алексеевич
Образование
С 1966 по 1976
Школа N°3
Бракосочетание
10.02.1979
Рождение ребёнка
30.08.1979
Дочь: Веселова Раиса Игоревна
Отец ребёнка: Веселов Игорь Леонидович
Рождение ребёнка
16.08.1988
Дочь: Безрукова Мария Игоревна
Отец ребёнка: Веселов Игорь Леонидович