Веселова (Сизова) Татьяна Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселова (Сизова) Татьяна Адольфовна

Веселова (Сизова) Татьяна Адольфовна

avatar

Место рождения

Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

05.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1958

Отец: Сизов Адольф Алексеевич

Мать: Сизова Людмила Михайловна

Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Образование
С 1966 по 1976
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Школа N°3
Бракосочетание
10.02.1979

Муж: Веселов Игорь Леонидович

Рождение ребёнка
30.08.1979

Дочь: Веселова Раиса Игоревна

Отец ребёнка: Веселов Игорь Леонидович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.08.1988

Дочь: Безрукова Мария Игоревна

Отец ребёнка: Веселов Игорь Леонидович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close