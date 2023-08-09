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Макмак Михаил Павлович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1912

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Сарбаш Павел Константинович

Мать: Макмак Мария Дмитриевна

Смерть
1946