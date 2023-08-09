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Макмак Михаил Павлович
Макмак Михаил Павлович
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1912
Дата смерти
1946
Пол
Мужской
Отец
Сарбаш Павел Константинович
1867 г.р.
Мать
Макмак (Чеграхчи) Мария Дмитриевна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Сарбаш Павел Константинович
Мать:
Макмак Мария Дмитриевна
Малоянисоль
Смерть
1946
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