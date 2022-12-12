Колобовникова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Авдотья Никифоровна
Отец ребёнка: Колобовников Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Колобовников Николай Никифорович
Отец ребёнка: Колобовников Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Колобовников Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Василиса Никифоровна
Отец ребёнка: Колобовников Никифор Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фекла Никифоровна
Отец ребёнка: Колобовников Никифор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно