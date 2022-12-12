Колобовникова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Авдотья Никифоровна

Отец ребёнка: Колобовников Никифор Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Колобовников Николай Никифорович

Отец ребёнка: Колобовников Никифор Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Колобовников Никифор Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Василиса Никифоровна

Отец ребёнка: Колобовников Никифор Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фекла Никифоровна

Отец ребёнка: Колобовников Никифор Иванович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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