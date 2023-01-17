Колобовников Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Авдотья Никифоровна
Мать ребёнка: Колобовникова Агафья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Колобовников Николай Никифорович
Мать ребёнка: Колобовникова Агафья
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Колобовникова Агафья
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Василиса Никифоровна
Мать ребёнка: Колобовникова Агафья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Фекла Никифоровна
Мать ребёнка: Колобовникова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колобовникова Агафья
Смерть
Неизвестно