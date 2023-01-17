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Колобовников Никифор Иванович

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Колобовников Иван Кириллович

Мать: Колобовникова Авдотья Агафоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Авдотья Никифоровна

Мать ребёнка: Колобовникова Агафья

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Колобовников Николай Никифорович

Мать ребёнка: Колобовникова Агафья

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Колобовникова Агафья

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Василиса Никифоровна

Мать ребёнка: Колобовникова Агафья

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Фекла Никифоровна

Мать ребёнка: Колобовникова Агафья

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Аграфена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Агафья

Смерть
Неизвестно
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