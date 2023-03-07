Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов
Место рождениядер. Овсяниковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1665
Отец: Мусихин Логин (Логинко) Алексеев
Мать: не указана
дер. Овсяниковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1695
Дочь: Варвара Леонтьева
Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1698
Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1700
Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Мусихин Григорий Леонтьев
Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Евдокия Леонтьева
Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Мусихин Григорий Леонтьев
Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719