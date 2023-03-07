Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов

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Место рождения

дер. Овсяниковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Мусихин Логин (Логинко) Алексеев

Мать: не указана

дер. Овсяниковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Мусихин Давыд Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова

Рождение ребёнка
Около 1695

Дочь: Варвара Леонтьева

Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Мусихин Сава Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Мусихин Василий Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Мусихин Григорий Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Евдокия Леонтьева

Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Мусихин Трофим Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Мусихин Григорий Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Мусихин Козьма Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Агафья Митрофанова

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Агафья Митрофанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1719
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