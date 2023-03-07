Мусихина Агафья Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1662
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692
Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов
Рождение ребёнка
Около 1695
Дочь: Варвара Леонтьева
Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов
Рождение ребёнка
Около 1698
Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Мусихин Григорий Леонтьев
Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов
Рождение ребёнка
Около 1712
Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Мусихин Григорий Леонтьев
Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов
Рождение ребёнка
Около 1718
Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717