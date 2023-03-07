Мусихина Агафья Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Агафья Митрофанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1662

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1662

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Мусихин Давыд Леонтьев

Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов

Рождение ребёнка
Около 1695

Дочь: Варвара Леонтьева

Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Мусихин Сава Леонтьев

Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Мусихин Василий Леонтьев

Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Мусихин Григорий Леонтьев

Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Мусихин Трофим Леонтьев

Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Мусихин Григорий Леонтьев

Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Мусихин Козьма Леонтьев

Отец ребёнка: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов

Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Барминская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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