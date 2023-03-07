Мусихин Логин (Логинко) Алексеев
Место рожденияпоч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1636
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1636
Отец: Мусихин Алексей (Алешка) Тихонов
Мать: не указана
поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1665
Сын: Мусихин Левка (Леонтий ст) Логинов
Мать ребёнка: не указана
дер. Овсяниковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Мусихин Леонтий (мл) Логинов
Мать ребёнка: не указана
дер. Овсяниковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Овсяниковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671