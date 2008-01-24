Ефимов Иван
Место рожденияЛасицы, Сасовский Район, Рязань
Дата рождения07.02.1922
Дата смерти24.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1922
Отец: Ефимов Сергей
Мать: Ефимова Варвара (Марфа)
Ласицы, Сасовский Район, Рязань
Рождение ребёнка
31.01.1944
Сын: Ефимов Владимир
Мать ребёнка: Ефимова Полина
Рождение ребёнка
15.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Полина
Рождение ребёнка
27.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Полина
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова Полина
Смерть
24.01.2008
Рязань, город Рязань, Рязанская область