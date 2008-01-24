Ефимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Иван

Ефимов Иван

avatar

Место рождения

Ласицы, Сасовский Район, Рязань

Дата рождения

07.02.1922

Дата смерти

24.01.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1902 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1922

Отец: Ефимов Сергей

Мать: Ефимова Варвара (Марфа)

Ласицы, Сасовский Район, Рязань
Рождение ребёнка
31.01.1944

Сын: Ефимов Владимир

Мать ребёнка: Ефимова Полина

Рождение ребёнка
15.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Полина

Рождение ребёнка
27.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Полина

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Полина

Смерть
24.01.2008
Рязань, город Рязань, Рязанская область