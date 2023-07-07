Ефимов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Матвей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.02.1922

Сын: Ефимов Иван

Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)

Ласицы, Сасовский Район, Рязань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Анатолий

Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Виктор

Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Алексей

Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Василий

Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Николай

Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Варвара (Марфа)

Смерть
1953