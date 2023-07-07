Ефимов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Матвей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1922
Сын: Ефимов Иван
Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)
Ласицы, Сасовский Район, Рязань
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Анатолий
Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Виктор
Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Алексей
Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Василий
Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Николай
Мать ребёнка: Ефимова Варвара (Марфа)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова Варвара (Марфа)
Смерть
1953