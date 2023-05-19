Филатов Аким Иосифович
Место рождения
Дата рождения07.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1885
Бракосочетание
08.07.1911
Рождение ребёнка
18.06.1912
Дочь: Людмила Акимовна
Мать ребёнка: Филатова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
03.02.1918
Мать ребёнка: Филатова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.02.1920
Мать ребёнка: Филатова Ирина Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно