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Филатов Аким Иосифович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1885

Отец: Филатов Иосиф Григорьевич

Мать: Филатова Мария Игнатьевна

Бракосочетание
08.07.1911

Жена: Филатова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.06.1912

Дочь: Людмила Акимовна

Мать ребёнка: Филатова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.02.1918

Сын: Филатов Семен Акимович

Мать ребёнка: Филатова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
10.02.1920

Сын: Филатов Евгений Акимович

Мать ребёнка: Филатова Ирина Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно