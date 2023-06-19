Филатова (Вержиковская) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Вержиковская) Ирина Алексеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Вержиковский Алексей Максимович

Мать: Вержиковская Марфа Ануфриевна

Бракосочетание
08.07.1911

Муж: Филатов Аким Иосифович

Рождение ребёнка
18.06.1912

Дочь: Людмила Акимовна

Отец ребёнка: Филатов Аким Иосифович

Рождение ребёнка
03.02.1918

Сын: Филатов Семен Акимович

Отец ребёнка: Филатов Аким Иосифович

Рождение ребёнка
10.02.1920

Сын: Филатов Евгений Акимович

Отец ребёнка: Филатов Аким Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно