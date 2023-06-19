Филатова (Вержиковская) Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
08.07.1911
Рождение ребёнка
18.06.1912
Дочь: Людмила Акимовна
Отец ребёнка: Филатов Аким Иосифович
Рождение ребёнка
03.02.1918
Отец ребёнка: Филатов Аким Иосифович
Рождение ребёнка
10.02.1920
Отец ребёнка: Филатов Аким Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно