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Пауткин Василий Дмитриевич
Пауткин Василий Дмитриевич
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1891
Пол
Мужской
Отец
Пауткин Дмитрий Сергеевич
1860 г.р.
Мать
Пауткина Мария Васильевна
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Пауткин Дмитрий Сергеевич
Мать:
Пауткина Мария Васильевна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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