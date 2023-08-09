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Пауткин Василий Дмитриевич

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Мать: Пауткина Мария Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл