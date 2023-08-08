Пауткина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Пауткина Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Пауткин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Пауткин Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1900