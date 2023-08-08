Пауткина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПауткина Мария Васильевна

Пауткина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Пауткин Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Пауткина Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Сын: Пауткин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1900

Сын: Пауткин Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Дмитрий Сергеевич

Смерть
1900
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close