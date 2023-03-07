Федотов Гурьян Прохорович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Федотов Прохор Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1881
Жена: Федотова Анна Никитична
Рождение ребёнка
01.05.1883
Дочь: Федотова Ирина Гурьяновна
Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична
Рождение ребёнка
20.06.1889
Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична
Рождение ребёнка
02.03.1891
Дочь: Федотова Александра Гурьяновна
Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична
Рождение ребёнка
24.05.1893
Дочь: Федотова Мария Гурьяновна
Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична
Рождение ребёнка
24.05.1898
Дочь: Федотова Федосья Гурьяновна
Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична
Рождение ребёнка
22.02.1902
Дочь: Федотова Евдокия Гурьяновна
Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична
Рождение ребёнка
06.02.1904
Дочь: Федотова Марина Гурьяновна
Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична
Рождение ребёнка
22.02.1906
Дочь: Федотова Дарья Гурьяновна
Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична
Смерть
Неизвестно