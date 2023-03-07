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Федотов Гурьян Прохорович

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Место рождения

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Федотов Прохор Никифорович

Мать: не указана

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
18.10.1881

Жена: Федотова Анна Никитична

Рождение ребёнка
01.05.1883

Дочь: Федотова Ирина Гурьяновна

Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична

Рождение ребёнка
20.06.1889

Сын: Федотов Иван Гурьянович

Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1891

Дочь: Федотова Александра Гурьяновна

Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1893

Дочь: Федотова Мария Гурьяновна

Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1898

Дочь: Федотова Федосья Гурьяновна

Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Федотов Егор Гурьянович

Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1902

Дочь: Федотова Евдокия Гурьяновна

Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1904

Дочь: Федотова Марина Гурьяновна

Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1906

Дочь: Федотова Дарья Гурьяновна

Мать ребёнка: Федотова Анна Никитична

Сухоречка, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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