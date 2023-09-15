Федотова (Янкина) Анна Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янкин Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
18.10.1881
Рождение ребёнка
01.05.1883
Дочь: Федотова Ирина Гурьяновна
Отец ребёнка: Федотов Гурьян Прохорович
Рождение ребёнка
20.06.1889
Отец ребёнка: Федотов Гурьян Прохорович
Рождение ребёнка
02.03.1891
Дочь: Федотова Александра Гурьяновна
Отец ребёнка: Федотов Гурьян Прохорович
Рождение ребёнка
24.05.1893
Дочь: Федотова Мария Гурьяновна
Отец ребёнка: Федотов Гурьян Прохорович
Рождение ребёнка
24.05.1898
Дочь: Федотова Федосья Гурьяновна
Отец ребёнка: Федотов Гурьян Прохорович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Федотов Гурьян Прохорович
Рождение ребёнка
22.02.1902
Дочь: Федотова Евдокия Гурьяновна
Отец ребёнка: Федотов Гурьян Прохорович
Рождение ребёнка
06.02.1904
Дочь: Федотова Марина Гурьяновна
Отец ребёнка: Федотов Гурьян Прохорович
Рождение ребёнка
22.02.1906
Дочь: Федотова Дарья Гурьяновна
Отец ребёнка: Федотов Гурьян Прохорович
Смерть
Неизвестно