Подройкин Петр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подройкин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1896
Дочь: Подройкина Варвара Петровна
Мать ребёнка: Подройкина Ефимия Антоновна
Верхнеянченков, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Подройкина Ефимия Антоновна
Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подройкин Евграф Петрович
Мать ребёнка: Подройкина Ефимия Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно