Подройкин Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подройкин Петр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подройкин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1896

Дочь: Подройкина Варвара Петровна

Мать ребёнка: Подройкина Ефимия Антоновна

Верхнеянченков, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Подройкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Подройкина Ефимия Антоновна

Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подройкин Евграф Петрович

Мать ребёнка: Подройкина Ефимия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подройкин Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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