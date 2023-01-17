Подройкина Ефимия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1896
Дочь: Подройкина Варвара Петровна
Отец ребёнка: Подройкин Петр Александрович
Верхнеянченков, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Подройкин Петр Александрович
Елкин, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подройкин Евграф Петрович
Отец ребёнка: Подройкин Петр Александрович
Смерть
Неизвестно