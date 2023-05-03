Подройкина Татьяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Подройкин Петр Александрович
Отец ребёнка: Подройкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Курюкова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Подройкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Семизорова Мария Александровна
Отец ребёнка: Подройкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подройкин Иван Александрович
Отец ребёнка: Подройкин Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подройкин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Подройкин Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно