Подройкина Татьяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подройкина Татьяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Подройкин Петр Александрович

Отец ребёнка: Подройкин Александр Васильевич

Верхнеянченков, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Курюкова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Подройкин Александр Васильевич

Верхнеянченков, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Семизорова Мария Александровна

Отец ребёнка: Подройкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подройкин Иван Александрович

Отец ребёнка: Подройкин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подройкин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Подройкин Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно