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Яковлев Михайла
Яковлев Михайла
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1858
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Яков Кондратьев
1818 г.р.
Мать
Акилина Евдокимова
1819 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Яков Кондратьев
Мать:
Акилина Евдокимова
Смерть
Неизвестно
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