Акилина Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти20.01.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1843
Сын: Павел Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Бракосочетание
1843
Муж: Яков Кондратьев
Метрическая книга 1843 г.
Рождение ребёнка
10.01.1845
Сын: Федор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
13.02.1847
Сын: Архип Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
08.05.1850
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
20.12.1851
Сын: Даниил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
17.04.1853
Сын: Тимофей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
09.03.1855
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Рождение ребёнка
1858
Сын: Яковлев Михайла
Отец ребёнка: Яков Кондратьев
Смерть
20.01.1859
Причина смерти: от простуды