Акилина Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

20.01.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1843

Сын: Павел Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
1843

Муж: Яков Кондратьев

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Метрическая книга 1843 г.
Рождение ребёнка
10.01.1845

Сын: Федор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.02.1847

Сын: Архип Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
08.05.1850

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.12.1851

Сын: Даниил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.04.1853

Сын: Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.03.1855

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1858

Сын: Яковлев Михайла

Отец ребёнка: Яков Кондратьев

Смерть
20.01.1859
Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: от простуды
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