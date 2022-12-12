Синицына Евфимия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Синицын Илья Козьмин
Отец ребёнка: Синицын Козьма Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Овчинникова Марфа Козьмина
Отец ребёнка: Синицын Козьма Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Синицын Козьма Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Синицын Козьма Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно