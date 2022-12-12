Синицына Евфимия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына Евфимия Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Синицын Илья Козьмин

Отец ребёнка: Синицын Козьма Моисеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Овчинникова Марфа Козьмина

Отец ребёнка: Синицын Козьма Моисеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Синицын Евдоким Козьмин

Отец ребёнка: Синицын Козьма Моисеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Синицын Семен Козьмин

Отец ребёнка: Синицын Козьма Моисеев

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Козьма Моисеев

Смерть
Неизвестно
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