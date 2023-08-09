Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1696
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Рождение ребёнка
1722
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Романов Тимофей Романович
Отец ребёнка: Роман
Рождение ребёнка
1744
Сын: Романов Григорий Романович
Отец ребёнка: Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман