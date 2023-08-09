Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1696

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 44 оборот
Рождение ребёнка
1722

Сын: Егор

Отец ребёнка: Роман

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Романов Тимофей Романович

Отец ребёнка: Роман

Рождение ребёнка
1744

Сын: Романов Григорий Романович

Отец ребёнка: Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман