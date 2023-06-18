Романов Григорий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Роман
Мать: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Романова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Романова Ефимья Григорьевна
Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Романова Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Романова Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Романова Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Романов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно