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Романов Григорий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Роман

Мать: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Романова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Романова Ефимья Григорьевна

Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Романова Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Романова Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Романов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Романова Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Романов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Романова Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 97 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Ефимья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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