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Коткова (Иевлева) Марфа

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.06.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1866

Отец: Иевлевъ Федоръ

Мать: Иевлева Ирина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Котковъ Андрей

Отец ребёнка: Котковъ Евсей

Рождение ребёнка
11.12.1890

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Котковъ Евсей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1895

Сын: Котковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Котковъ Евсей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1897

Сын: Котковъ Георгий

Отец ребёнка: Котковъ Евсей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котковъ Евсей

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