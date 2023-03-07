Коткова (Иевлева) Марфа
Место рождения
Дата рождения02.06.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1866
Отец: Иевлевъ Федоръ
Мать: Иевлева Ирина
Рождение ребёнка
1889
Сын: Котковъ Андрей
Отец ребёнка: Котковъ Евсей
Рождение ребёнка
11.12.1890
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Котковъ Евсей
Рождение ребёнка
29.03.1895
Сын: Котковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Котковъ Евсей
Рождение ребёнка
07.04.1897
Сын: Котковъ Георгий
Отец ребёнка: Котковъ Евсей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котковъ Евсей