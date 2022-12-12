Ирина Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Прокопий Иванович
Мать: Анна Иоакимовна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Андрей Степанович
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Федор Степанович
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно