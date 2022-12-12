Ирина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Прокопьевна

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Место рождения

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Прокопий Иванович

Мать: Анна Иоакимовна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Андрей Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Федор Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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