Анна Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иоакимовна

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Место рождения

Реброво, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Реброво, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
07.06.1732

Муж: Прокопий Иванович

Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Ирина Прокопьевна

Отец ребёнка: Прокопий Иванович

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1782
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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