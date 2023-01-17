Анна Иоакимовна
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.06.1732
Муж: Прокопий Иванович
Церковь Святой Живоначальной Троицы, Здоровцево, село, Саввинская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Ирина Прокопьевна
Отец ребёнка: Прокопий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782