Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Василий Степанович
Мать ребёнка: Ирина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Андрей Степанович
Мать ребёнка: Ирина Прокопьевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Федор Степанович
Мать ребёнка: Ирина Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно