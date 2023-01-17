Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Андреевич

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Место рождения

Харитонцево, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1737 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Харитонцево, Савинская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1767

Сын: Василий Степанович

Мать ребёнка: Ирина Прокопьевна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Андрей Степанович

Мать ребёнка: Ирина Прокопьевна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Федор Степанович

Мать ребёнка: Ирина Прокопьевна

Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Ульяново, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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