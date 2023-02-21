Щербакова (Северова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Северова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Северов Николай Фёдорович

Мать: Северова Вера Васильевна

Образование
1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: Василеостровская женская гимназия Окончила с серебряной медалью
Образование
С 1904 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: Бестужевские курсы Специальность: Историческое отделение
Бракосочетание
Около 1910

Муж: Щербаков-Щербань Николай Маркович

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Щербакова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков-Щербань Николай Маркович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1917

Сын: Щербаков Ярослав Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков-Щербань Николай Маркович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1918 по 1922
Покровск, Россия
Библиотекарь | Место работы: "Политпросвет" Должность: Библиотекарь
Место жительства
Около 1918
Покровск, Россия
Переехала, спасаясь от голода
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1922
Покровск, Россия
Причина смерти: Сыпной тиф, осложнённый паратифом
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