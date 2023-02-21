Щербакова (Северова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Образование
1904
Образовательное учреждение: Василеостровская женская гимназия Окончила с серебряной медалью
Образование
С 1904 по 1910
Образовательное учреждение: Бестужевские курсы Специальность: Историческое отделение
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Щербакова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков-Щербань Николай Маркович
Рождение ребёнка
05.03.1917
Сын: Щербаков Ярослав Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков-Щербань Николай Маркович
Работа или профессия
С 1918 по 1922
Покровск, Россия
Библиотекарь | Место работы: "Политпросвет" Должность: Библиотекарь
Место жительства
Около 1918
Покровск, Россия
Переехала, спасаясь от голода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1922
Покровск, Россия
Причина смерти: Сыпной тиф, осложнённый паратифом