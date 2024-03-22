Щербаков-Щербань Николай Маркович
Место рождения
Дата рождения05.04.1889 ст.
Дата смертиПосле ?.09.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1889 ст.
Бракосочетание
?.12.1911
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Щербакова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1917
Сын: Щербаков Ярослав Николаевич
Мать ребёнка: Щербакова Анна Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После ?.09.1918
Причина смерти: Голод