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Щербаков-Щербань Николай Маркович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.04.1889 ст.

Дата смерти

После ?.09.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
?.12.1911

Жена: Щербакова Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Щербакова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.03.1917

Сын: Щербаков Ярослав Николаевич

Мать ребёнка: Щербакова Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После ?.09.1918
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Голод
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