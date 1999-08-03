Кокорина (Коренева) Текустия (Таисия) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Коренева) Текустия (Таисия) Андреевна

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Место рождения

с. Корсаково, Кумарский станичный округ, Амурская область

Дата рождения

31.05.1909

Дата смерти

03.08.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1909

Отец: Коренев Андрей Ефимович

Мать: Коренева Анна Никифоровна

с. Корсаково, Кумарский станичный округ, Амурская область
Рождение ребёнка
04.02.1942

Дочь: Багаева Светлана Глебовна

Отец ребёнка: не указан

д. Гоголевка, Шимановский р-н, Амурская область
Смерть
03.08.1999
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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