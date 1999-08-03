Кокорина (Коренева) Текустия (Таисия) Андреевна
Место рожденияс. Корсаково, Кумарский станичный округ, Амурская область
Дата рождения31.05.1909
Дата смерти03.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.05.1909
Отец: Коренев Андрей Ефимович
с. Корсаково, Кумарский станичный округ, Амурская область
Рождение ребёнка
04.02.1942
Дочь: Багаева Светлана Глебовна
д. Гоголевка, Шимановский р-н, Амурская область
Смерть
03.08.1999
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)