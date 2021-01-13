Багаева (Кокорина) Светлана Глебовна
Место рожденияд. Гоголевка, Шимановский р-н, Амурская область
Дата рождения04.02.1942
Дата смерти13.01.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1942
д. Гоголевка, Шимановский р-н, Амурская область
Рождение ребёнка
26.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Багаев Анатолий Степанович
Смерть
13.01.2021
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)