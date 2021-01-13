Багаева (Кокорина) Светлана Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаева (Кокорина) Светлана Глебовна

Место рождения

д. Гоголевка, Шимановский р-н, Амурская область

Дата рождения

04.02.1942

Дата смерти

13.01.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1942

Отец: не указан

Мать: Кокорина Текустия (Таисия) Андреевна

д. Гоголевка, Шимановский р-н, Амурская область
Рождение ребёнка
26.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багаев Анатолий Степанович

Смерть
13.01.2021
Азнакаево, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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