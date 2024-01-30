Коренев Андрей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоренев Андрей Ефимович

Коренев Андрей Ефимович

avatar

Место рождения

с. Корсаково, Кумарский станичный округ, Амурская область

Дата рождения

30.11.1874 ст.

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Корсаково, Кумарский станичный округ, Амурская область
Рождение ребёнка
31.05.1909

Дочь: Кокорина Текустия (Таисия) Андреевна

Мать ребёнка: Коренева Анна Никифоровна

с. Корсаково, Кумарский станичный округ, Амурская область
Смерть
1938
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close