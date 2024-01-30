Коренев Андрей Ефимович
Место рожденияс. Корсаково, Кумарский станичный округ, Амурская область
Дата рождения30.11.1874 ст.
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1874 ст.
с. Корсаково, Кумарский станичный округ, Амурская область
Рождение ребёнка
31.05.1909
Дочь: Кокорина Текустия (Таисия) Андреевна
Мать ребёнка: Коренева Анна Никифоровна
с. Корсаково, Кумарский станичный округ, Амурская область
Смерть
1938