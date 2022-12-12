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Петросян Дарья Михайловна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

12.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1984

Отец: Петросян Михаил Ншанович

Мать: Петросян Ирина Евгеньевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 12.09.1984
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.03.2003

Дочь: Петросян Ева Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.04.2004

Сын: Петросян Арсений Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.12.2011

Сын: Петросян Платон Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.01.2013

Сын: Петросян Мирон Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.12.2014

Сын: Петросян Климентий Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

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