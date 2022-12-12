Петросян Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1984
Место жительства
С 12.09.1984
Рождение ребёнка
06.03.2003
Дочь: Петросян Ева Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.04.2004
Сын: Петросян Арсений Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.12.2011
Сын: Петросян Платон Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.01.2013
Сын: Петросян Мирон Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.12.2014
Сын: Петросян Климентий Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан