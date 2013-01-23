Петросян Мирон Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросян Мирон Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.2013

Отец: не указан

Мать: Петросян Дарья Михайловна

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