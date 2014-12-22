Петросян Климентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петросян Климентий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2014

Отец: не указан

Мать: Петросян Дарья Михайловна

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