Восеева (Гусева) Валентина Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВосеева (Гусева) Валентина Евгеньевна

Восеева (Гусева) Валентина Евгеньевна

avatar

Место рождения

Лодыгино, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

01.08.1935

Дата смерти

27.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935

Отец: Гусев Евгений Алексеевич

Мать: Гусева Александра Николаевна

Лодыгино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.01.1963

Дочь: Надобнова Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Восеев Виталий Александрович

Рождение ребёнка
11.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Восеев Виталий Александрович

Россия
Смерть
27.03.2019
Паново
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Вареево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close