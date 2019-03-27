Восеева (Гусева) Валентина Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1935
Дата смерти27.03.2019
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935
Рождение ребёнка
27.01.1963
Дочь: Надобнова Людмила Витальевна
Отец ребёнка: Восеев Виталий Александрович
Рождение ребёнка
11.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Восеев Виталий Александрович
Россия
Смерть
27.03.2019
Паново
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Вареево, Палехский муниципальный район, Ивановская область