Восеев Виталий Александрович
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.03.1932
Дата смерти30.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1932
Россия
Рождение ребёнка
27.01.1963
Дочь: Надобнова Людмила Витальевна
Мать ребёнка: Восеева Валентина Евгеньевна
Рождение ребёнка
11.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Восеева Валентина Евгеньевна
Россия
Смерть
30.12.2008
Паново
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Вареево, Палехский муниципальный район, Ивановская область