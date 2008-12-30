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Восеев Виталий Александрович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

19.03.1932

Дата смерти

30.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1932

Отец: Восеев Александр Михайлович

Мать: Восеева Мария Семёновна

Россия
Рождение ребёнка
27.01.1963

Дочь: Надобнова Людмила Витальевна

Мать ребёнка: Восеева Валентина Евгеньевна

Рождение ребёнка
11.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Восеева Валентина Евгеньевна

Россия
Смерть
30.12.2008
Паново
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Вареево, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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