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Кузнецов Николай Павлович

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Место рождения

город Ардатов, Мордовская АССР

Дата рождения

01.11.1924

Дата смерти

05.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1924

Отец: Кузнецов Павел Иванович

Мать: Кузнецова Александра Яковлевна

город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
11.06.1947

Сын: Кузнецов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
18.04.1956

Сын: Кузнецов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Филипповна

Смерть
05.05.1992
город Баймак, Башкирия
Похороны
Неизвестно
город Баймак, Башкирия