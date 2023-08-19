Кузнецов Николай Павлович
Место рождениягород Ардатов, Мордовская АССР
Дата рождения01.11.1924
Дата смерти05.05.1992
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1924
город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
11.06.1947
Сын: Кузнецов Павел Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
18.04.1956
Сын: Кузнецов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Филипповна
Смерть
05.05.1992
город Баймак, Башкирия
Похороны
Неизвестно
город Баймак, Башкирия