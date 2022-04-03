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Кузнецов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1956

Дата смерти

03.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1956

Отец: Кузнецов Николай Павлович

Мать: Кузнецова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
22.04.1978

Сын: Кузнецов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
10.09.1981

Сын: Кузнецов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Любовь Владимировна

Смерть
03.04.2022
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