Кузнецов Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1956
Дата смерти03.04.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1956
Рождение ребёнка
22.04.1978
Сын: Кузнецов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
10.09.1981
Сын: Кузнецов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Любовь Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.2022